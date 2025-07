Forbidden fruit, spoiler 7 luglio 2025: Alihan duro con Zeynep, Halit incastra la moglie

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda tra poco il primo episodio settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit dirà alla moglie di aver lavorato durante la notte ad un importante progetto e di avere una sorpresa per lei.

Intanto Alihan sgriderà Zeynep per aver assunto un’assistente che non aveva le qualifiche adatte solo perché ha provato compassione per lei. L’uomo sarà molto duro con lei e le dirà che non c’è spazio per i sentimentalismi sul lavoro.

Spoiler Forbidden fruit 7 luglio 2025: Ender costretta ad accettare le dure condizioni di Halit

Aiutato da Yildiz e dell’avvocato Ahu Ender ha provato a tendere una trappola ad Halit con l’intenzione di accusarla di adulterio. Il marito però ha scoperto tutto e dopo averla fatta seguire ha scoperto la sua relazione segreta.

Messa alle strette dal marito Ender sarà costretta a firmare i documenti del divorzio e ad accettare le dure condizioni di Halit. L’uomo la costringerà a trasferirsi nel suo vecchio quartiere, non potrà più vivere nella loro casa e limiterà anche i suoi incontri con il figlio Erim. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’uomo bloccherà anche le carte di credito della moglie lasciandola senza soldi, Ender sarà disperata.