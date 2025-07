Forbidden fruit, spoiler 8 luglio 2025: Ender non riesce a vedere il figlio, Alihan stupisce Zeynep

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 8 luglio 2025, un nuovo episodio settimanale di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver perso ogni cosa Ender sarà disperata e proverà ad andare nella scuola del figlio per poter parlare con lui.

Il tentativo di Ender sarà però inutile perché gli uomini incaricati dal marito le impediranno di vedere Erim. La sera Halit comunicherà ai figli di aver deciso di divorziare con la moglie, Zehra sarà l’unica ad apparire felice perché crede che adesso sarà lei a comandare in casa.

Spoiler Forbidden fruit 8 luglio 2025: Alihan stupisce Zeynep

Erim sarà molto deluso dopo le parole del padre, non riesce a credere che la madre si sia comportata in modo così egoistico andando via di casa senza dire nulla. Intanto Halit inviterà Yildiz a cena ma lei rifiuterà. Il motivo? Ha deciso di mettere in atto il piano architettato con l’amica Sengul, cioè farsi desiderare per spingere l’uomo a voler stare davvero con lei.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep sarà costretta a licenziare Yeter dopo essere stata duramente richiamata dal suo capo. Il giorno successivo però apparirà alquanto stupita quando scoprirà che Alihan ha già trovato un nuovo impiego alla donna attribuendo il merito a lei.