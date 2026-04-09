Forbidden fruit, spoiler 9 aprile 2026: Ender e Sahika hanno un piano, Halit mette in guardia Yildiz

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Va in onda oggi, giovedì 9 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Ender non potrà fare a meno di allearsi con Sahika.

La sorella di Kaya la sta ricattando, se non la aiuterà mostrerà a tutti il video che incastra Yigit, questo infatti mostra chiaramente che è stato lui che ha tentato di ucciderla.

Spoiler Forbidden fruit 9 aprile 2026: tra Lila e Yigit non è davvero finita? Halit furioso

Ricattata dalla perfida ‘cognata’ Ender collaborerà al piano di Sahika che dovrà riuscire a separare Halit e Yildiz, la donna vuole anche far aumentare i conflitti tra Nadir e Argun.

Dopo aver scoperto che il suo nemico ha regalato un quadro a sua moglie Halit in preda alla furia glielo restituirà. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Argun sarà molto duro con Yildiz, le chiederà di stare lontana da Nadir e di non nascondergli più nulla. Nel frattempo apparirà ancora molto intenso il legame tra Lila e Yigit, i due hanno divorziano ma la loro storia d’amore potrebbe non essere davvero finita.