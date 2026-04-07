Forbidden fruit, spoiler 7 aprile 2026: Ender insospettita affronta Nadir, Lila e Yigit discutono

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Va in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che durante una mostra Zehra e Yildiz troveranno un quadro che catturerà non poco la loro attenzione.

La donna raffigurata nel quadro somiglia in modo notevole a Yildiz e saranno molto sorprese quando scopriranno che ad acquistare quell’opera è stato Nadir.

Spoiler Forbidden fruit 7 aprile 2026: nuovo confronto tra Sahika e Nadir, Lila e Yigit litigano

Quando Ender presenterà Nadir ad Yigit verrà fuori che di recente i due si erano già incontrati. Nemmeno questa sembrerà una coincidenza alla donna, infatti piena di dubbi e sospetti, deciderà di affrontare Nadir.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ci sarà un confronto anche tra Nadir e Sahika. Lei gli dirà per l’ennesima volta che la sua offerta è ancora valida ma lui rifiuterà ancora. Nel frattempo Yildiz organizzerà una cena tra amici ma scoppierà un’altra discussione tra Yigit e Lila.