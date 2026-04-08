Forbidden fruit, spoiler 8 aprile 2026: Ender si trasferisce da Kaya, Nadir corteggia Yildiz

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Va in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yigit finalmente otterrà ciò che desiderava, Kaya ed Ender infatti diventeranno marito e moglie.

La coppia, anche se continua a sostenere che il loro non è un vero matrimonio, vivrà insieme a casa dell’avvocato, con loro ci sarà anche Sahika.

Spoiler Forbidden fruit 8 aprile 2026: Nadir vuole regalare un quadro a Yildiz, lei lo tiene a distanza

Sahika è in possesso delle registrazioni delle telefonate di Halit, quando si recherà nel suo ufficio gli chiederà di intervenire. Argun manderà a casa sua due tecnici per poter bonificare dalle microspie il suo studio.

Nadir continuerà a corteggiare in modo palese Yildiz, l’uomo la chiamerà per dirle che vorrebbe regalarle il quadro che raffigura una donna davvero simile a lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la donna terrà il nemico del marito a distanza per paura di farlo ingelosire.