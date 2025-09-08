Forbidden fruit, spoiler 8 settembre 2025: Halit annuncia la gravidanza ai figli, Erim sconvolto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 8 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Halit dirà ai suoi figli che Yildiz aspetta un bambino, notizia che spiazzerà tutti.

Erim non reagirà affatto bene, il ragazzo sperava infatti in una riconciliazione tra i suoi genitori ed è per questo che non sarà felice quando apprenderà della gravidanza.

Spoiler Forbidden fruit 8 settembre 2025: Alihan fa licenziare Hira

Dopo essere tornato insieme a Zeynep e aver messo un punto alla sua relazione con Hira Alihan chiederà ad Hakan di licenziare l’ex fidanzata. Intanto, anche Ender sarà sconvolta quando scoprirà che Yildiz è incinta.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep non saprà cosa dire quando apprenderà la novità dalla sorella, anche Lila apparirà alquanto turbata. Zerrin, Lila, Zehra ed Ender decideranno di allearsi contro Yildiz e Zeynep.