Forbidden fruit, spoiler 5 settembre 2025: Hira in cerca di vendetta, attacca Zeynep in pubblico

Va in onda oggi, venerdì 5 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender metter’ in atto un nuovo piano con lo scopo di trasferirsi in una casa più lussuosa.

Dopo la riconciliazione Alihan e Zeynep saranno più uniti che mai, i due hanno trascorso insieme una notte romantica e sono davvero felici. Hira invece sarà furiosa per come sono andate le cose, il suo desiderio è quello di vendicarsi.

Spoiler Forbidden fruit 5 settembre 2025: Hira si scaglia contro Zeynep davanti a tutti

Emir e Caner pensando alle loro vite non si sentiranno soddisfatti, i due scopriranno di avere una conoscenza in comune e penseranno di approfittarne per avere dei vantaggi, specie a livello economico. Zeynep e Alihan inizieranno a godersi il loro amore pubblicamente, lei però dovrà fare i conti con un attacco da parte di Hira davanti a tutti.

Cem capirà che è arrivato il momento di lasciarsi il passato alle spalle perché è consapevole che non ci sarà mai nulla tra lui e Zeynep. Intanto Kemal cercherà di riavvicinarsi ad Emir dopo averlo deluso. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz e Halit saranno ad un passo dalla separazione, Ender sarà pronta ad agire? L’ex moglie di Argun è convinta che il matrimonio dell’ex marito giungerà presto al capolinea.