Spettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 4 settembre 2025: Halit scopre la verità su Kemal, Zeynep accetta di sposare Alihan

Alihan chiede a Zeynep di sposarlo, Halit invece vuole divorziare da Yildiz. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte4 Settembre 2025
Spoiler Forbidden fruit 4 settembre 2025
Halit di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 4 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver rivelato la verità ad Hira Zeynep si recherà insieme ad Hakan da Alihan.

Alihan e Zeynep dopo la rottura non hanno mai smesso di amarsi, lui le chiederà di sposarlo e lei accetterà mettendo ogni rancore da parte. Nel frattempo Yildiz comunicherà a Kemal che non fuggirà insieme a lui, ha infatti deciso di rimanere insieme al marito.

Spoiler Forbidden fruit 4 settembre 2025: Halit vuole divorziare da Yildiz

Dopo il rifiuto di Yildiz Kemal presenterà le sue dimissioni ad Halit. Intanto Ender, certa di far ingelosire il suo ex marito, inviterà Erdem e il suo piano funzionerà come aveva previsto. Poco dopo verrà a galla la verità su Kemal, l’uomo in realtà è Atakan, il misterioso finanziatore che lavorerà insieme ad Halit.

Non appena scoprirà la vera identità del suo autista Halit sarà furioso e prenderà una decisione, quella di divorziare da Yildiz. L’uomo però non ufficializzerà subito la rottura, infatti per salvare la sua reputazione aspetterà qualche mese prima di mettere fine al matrimonio.

Tags
Sara Fonte4 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]