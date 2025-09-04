Forbidden fruit, spoiler 4 settembre 2025: Halit scopre la verità su Kemal, Zeynep accetta di sposare Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 4 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver rivelato la verità ad Hira Zeynep si recherà insieme ad Hakan da Alihan.

Alihan e Zeynep dopo la rottura non hanno mai smesso di amarsi, lui le chiederà di sposarlo e lei accetterà mettendo ogni rancore da parte. Nel frattempo Yildiz comunicherà a Kemal che non fuggirà insieme a lui, ha infatti deciso di rimanere insieme al marito.

Spoiler Forbidden fruit 4 settembre 2025: Halit vuole divorziare da Yildiz

Dopo il rifiuto di Yildiz Kemal presenterà le sue dimissioni ad Halit. Intanto Ender, certa di far ingelosire il suo ex marito, inviterà Erdem e il suo piano funzionerà come aveva previsto. Poco dopo verrà a galla la verità su Kemal, l’uomo in realtà è Atakan, il misterioso finanziatore che lavorerà insieme ad Halit.

Non appena scoprirà la vera identità del suo autista Halit sarà furioso e prenderà una decisione, quella di divorziare da Yildiz. L’uomo però non ufficializzerà subito la rottura, infatti per salvare la sua reputazione aspetterà qualche mese prima di mettere fine al matrimonio.