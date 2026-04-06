Forbidden fruit, spoiler 6 aprile 2026: Sahika informa Erim sulle nozze, lui sconvolto affronta Ender

Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 6 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che dopo essersi preoccupati moltissimo per il figlio Ender e Kaya hanno deciso di assecondarlo.

Per rendere felice Yigit i due si sposeranno, anche se continuano a ripetere che sarà solo un matrimonio sulla carta. Quando Sahika rivelerà la novità ad Halit lui ne parlerà subito con Ender.

Spoiler Forbidden fruit 6 aprile 2026: Erim affronta Ender, Leyla ha deciso di licenziarsi

Argun ha vietato alla sorella di Kaya di vedere Erim, lei però deciderà di ignorare le sue indicazioni e si recherà dal ragazzo per parlare con lui. Sahika lo informerà delle imminenti nozze tra Ender e Kaya, lui apparirà molto turbato.

Sconvolto dall’ennesima novità Erim si precipiterà da Ender per affrontarla dopo aver scoperto che sposerà Kaya, anche Yigit sarà lì con lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che spiegheranno tutta la situazione al figlio di Halit. Intanto Leyla ha deciso di lasciare il lavoro e si recherà da Kaya per dirglielo.