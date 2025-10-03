Forbidden fruit, spoiler 3 ottobre 2025: Yildiz insoddisfatta, Zeynep rivela i suoi sospetti ad Halit

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 3 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Yildiz non è un periodo affatto sereno, infatti sarà sempre più insoddisfatta del suo rapporto con il marito.

Quando ha deciso di sposare Halit non poteva certo immaginare che lui sarebbe stato sempre così rigido. L’uomo non fa che controllarla, specie dal punto di vista economico, e quotidianamente le riserva critiche e rimproveri.

Spoiler Forbidden fruit 3 ottobre 2025: Zeynep ha dei sospetti su Alihan e svela tutto ad Halit

Yildiz sta nascondendo un grosso segreto che potrebbe stravolgere maggiormente gli equilibri, questo la spingerà a pianificare un drastico cambiamento. Quale? Al momento questo non è ancora noto.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep parlando con Halit gli rivelerà i sospetti che ha su Alihan. La ragazza è convinta che l’ex fidanzato, tramite alcune società estere, stia acquistando azioni della società.