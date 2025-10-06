Forbidden fruit, spoiler 6 ottobre 2025: Ender sorprende Alihan con Zeynep e lo minaccia in pubblico

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 6 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan continua ad essere innamorato di Zeynep e spera di riconquistare la sua fiducia col tempo.

Nonostante la profonda delusione anche Zeynep è ancora innamorata dell’ex fidanzato, però sta soffrendo moltissimo a causa del suo matrimonio con Ender ed è per questo che si rifiuta di ascoltarlo. I due si ritroveranno ad una cena insieme, quando verranno sorpresi dalla ‘moglie’ di lui la tensione non mancherà.

Spoiler Forbidden fruit 6 ottobre 2025: Ender furiosa, Alihan la mette in guardia

In pubblico Ender affronterà Zeynep e Alihan creando non poco imbarazzo, il loro è un matrimonio di facciata ma lei ci tiene a mantenere le apparenze. Proprio per questo motivo farà una scenata al marito e lo minaccerà quando lo vedrà insieme a Zeynep.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Alihan non intende assolutamente rinunciare a Zeynep, infatti sarà molto chiaro con Ender. Alla donna dirà che non ha nessuna intenzione di seguire le sue regole.