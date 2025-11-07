Forbidden fruit, spoiler 7 novembre 2025: Gulden svela la verità, Caner senza parole

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 7 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Emir ha perso il lavoro dopo che Gulden lo ha accusato di averle rubato dei soldi.

In realtà l’amico di Zeynep non è colpevole, in azienda la donna lo ha incastrato mettendo lei stessa il denaro nella tasca della sua giacca. Perché lo ha fatto? Emir e Caner cercheranno di scoprire chi è stato a convincerla a fare un simile gesto.

Spoiler Forbidden fruit 7 novembre 2025: Gulden confessa chi c’è dietro la calunnia

Yildiz dopo aver litigato con la sorella si presenterà a casa di Emir e Caner per chiedere il loro aiuto per riuscire a fare pace con Zeynep. In cambio prometterà di dar loro una notevole somma di denaro che potranno dare a Gulden per farle rivelare la verità.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Gulden accetterà il denaro e svelerà a Caner ed Emir che è stata Ender a chiederle di calunniare l’amico di Zeynep. La confessione della donna spiazzerà non poco Caner, infatti rimarrà senza parole.