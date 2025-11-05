Forbidden fruit, spoiler 5 novembre 2025: Alihan tiene Ender a distanza, lei prova a…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 5 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per Alihan sarà sempre più difficile portare avanti la farsa del suo matrimonio.

L’ex fidanzato di Zeynep ha sposato Ender solo per vendicarsi di Halit dopo quello che ha scoperto sul passato, cioè che aveva una relazione clandestina con sua madre. Il loro matrimonio però è finto e lui non perde occasione per ricordarglielo, lei invece prova continuamente a renderlo credibile anche quando non c’è nessuno che li vede.

Spoiler Forbidden fruit 5 novembre 2025: Lila esce allo scoperto con i genitori, loro non reagiscono bene

Lila troverà il coraggio di rivelare la verità ai suoi genitori in merito alla sua sfera sentimentale, infatti gli dirà che ha una relazione con Emir. Loro come reagiranno? Nessuno dei due sarà favorevole e la loro reazione sarà peggiore del previsto.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit riceverà una notizia davvero inaspettata. Di che si tratta? Verrà a conoscenza del fatto che un amico che non vedeva da diversi anni gli ha lasciato in eredità un misterioso oggetto.