Forbidden fruit, spoiler 6 novembre 2025: Gulden accusa Emir, Alihan lo licenzia

Va in onda oggi, giovedì 6 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Gulden si farà aiutare dalla sua amica Derya per mettere in atto il suo piano contro Emir.

Cosa farà la ragazza? Metterà del denaro nella tasca della giacca dell’amico di Zeynep e lui naturalmente sarà ignaro di tutto. Nel momento in cui torneranno in azienda Gulden accuserà Emir di averle rubato i soldi.

Spoiler Forbidden fruit 6 novembre 2025: Ender e Zehra decidono di prendere un caffè insieme

Dopo le accuse Alihan cercherà di far luce nella vicenda ma quando accerterà che i soldi sono davvero nella giacca di Emir non potrà fare altro che licenziarlo. Nel frattempo Nevra darà ad Halit il regalo e la lettera da parte di Tuncer, volontà che l’uomo aveva espresso quando era ancora vivo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender e Zehra si sentiranno e si metteranno d’accordo per incontrarsi. Kemal chiederà a sua moglie di non parlare del loro rapporto con la moglie di Alihan.