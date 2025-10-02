Forbidden fruit, spoiler 2 ottobre 2025: tensione tra Emir e Halit, Alihan stufo di Ender

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 2 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zehra continuerà ad avvicinarsi sempre di più a Kemal.

Nell’ultimo periodo la figlia di Halit ha frequentato spesso Kemal, al momento sono solo amici ma è chiaro che lei vorrebbe qualcosa di più. Anche lui prova lo stesso? Sembra di no, l’uomo infatti continua ad avvicinarsi a Yildiz perché è ancora innamorato di lei.

Spoiler Forbidden fruit 2 ottobre 2025: Alihan stanco di vivere con Ender

Nelle precedenti puntate Erim ha discusso con il padre perché si è detto d’accordo con la moglie in merito alle sue nuove amicizie. Halit infatti non vuole che frequenti quei ragazzi più grandi di lui, non perché siano poveri ma perché non approva il loro attegiamento.

Tra padre e figlio ci sarà ancora tensione, Erim avrà dei problemi anche con alcuni amici di scuola. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che le cose non andranno bene nemmeno tra Alihan ed Ender, vivere con lei sta mettendo a dura prova la pazienza dell’ex fidanzato di Zeynep.