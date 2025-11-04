SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 4 novembre 2025: Yildiz vuole vendicarsi di Ender, Zeynep prova a…

Sara Fonte4 Novembre 2025
Spoiler Forbidden fruit 4 novembre 2025
Yildiz di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
Va in onda oggi, martedì 4 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che il piano architettato da Ender e Yildiz non ha funzionato.

Kemal è convolato a nozze con Zehra e Zeynep non vuole parlare con la sorella perché è davvero arrabbiata con lei. Yildiz attribuirà tutta la colpa ad Ender, infatti avrà intenzione di vendicarsi.

Spoiler Forbidden fruit 4 novembre 2025: Zeynep parla con Irem e Hakan per rimediare agli sbagli di Yildiz

Questa volta nemmeno Caner sarà dalla parte della sorella, pensa infatti che abbia esagerato. Intanto Zeynep proverà a risolvere le cose tra Irem e Hakan dopo che sua sorella ha causato la fine della loro relazione.

Hakan sarà molto deluso dopo quello che è successo e non è chiaro se accetterà di dare un’altra chance all’ex fidanzata. Nel frattempo Irem penserà di tornare a vivere a Bursa dopo che il suo amato l’ha lasciata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep sarà talmente presa dalle ultime vicende che si dimenticherà di Dundar.

