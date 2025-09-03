Forbidden fruit, spoiler 3 settembre 2025: Zeynep rivela la verità a Hira, lei si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 3 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver accompagnato Zehra in un locale dove ha trascorso la serata con alcuni amici Kemal la riporterà a casa.

La figlia di Halit gli aveva chiesto di andare via, Kemal però fortunatamente l’ha aspettata, la donna infatti dopo aver bevuto troppo non sarebbe stata in grado di tornare da sola. La situazione farà ingelosire Yildiz, nasceranno infatti nuove tensione in casa.

Spoiler Forbidden fruit 3 settembre 2025: Zeynep scopre che Alihan voleva sposarla

Ender riuscirà ad incontrare Erdem, intanto Yildiz si sfogherà con la sorella ma verranno interrotte dall’arrivo di Hira. Una rivelazione di quest’ultima turberà non poco Zeynep, all’amica racconterà di aver trovato a casa di Alihan degli anelli di fidanzamento.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che grazie all’incisione sulle fedi Zeynep scoprirà che Alihan voleva chiederle di diventare sua moglie, troverà quindi il coraggio di svelare ad Hira la verità sul suo rapporto con il suo capo. Lei si sentirà delusa e tradita, infatti apparirà furiosa.