Forbidden fruit, spoiler 3 novembre 2025: Irem racconta la verità a Zeynep, lei attacca Yildiz

Va in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Irem dopo aver scoperto che Yildiz l’ha coinvolta nel suo piano sarà furiosa.

La cantante su tutte le furie si scaglierà duramente contro la cugina e la accuserà di averle mentito e di averla tradita per raggiungere il suo obiettivo. Per colpa sua Hakan l’ha lasciata perché non si fida più di lei.

Spoiler Forbidden fruit 3 novembre 2025: Zeynep delusa da Yildiz, questa volta non la perdona

Per proteggere la sorella Zeynep si prenderà la colpa, la cugina però quando saranno da sole le racconterà come sono andate davvero le cose. Irem le dirà che Yildiz ha stretto un’alleanza con Ender per raggiungere il suo scopo, cioè riconquistare Kemal.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz proverà a dare delle spiegazioni alla sorella, lei però sarà molto delusa. Zeynep rivolgerà dure parole alla sorella, questa volta non ha nessuna intenzione di perdonarla.