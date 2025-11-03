SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 3 novembre 2025: Irem racconta la verità a Zeynep, lei attacca Yildiz

Zeynep delusa da Yildiz, questa volta non la perdona. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte3 Novembre 2025
Spoiler Forbidden fruit 3 novembre 2025
Zeynep e Irem di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 3 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Irem dopo aver scoperto che Yildiz l’ha coinvolta nel suo piano sarà furiosa.

La cantante su tutte le furie si scaglierà duramente contro la cugina e la accuserà di averle mentito e di averla tradita per raggiungere il suo obiettivo. Per colpa sua Hakan l’ha lasciata perché non si fida più di lei.

Spoiler Forbidden fruit 3 novembre 2025: Zeynep delusa da Yildiz, questa volta non la perdona

Per proteggere la sorella Zeynep si prenderà la colpa, la cugina però quando saranno da sole le racconterà come sono andate davvero le cose. Irem le dirà che Yildiz ha stretto un’alleanza con Ender per raggiungere il suo scopo, cioè riconquistare Kemal.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz proverà a dare delle spiegazioni alla sorella, lei però sarà molto delusa. Zeynep rivolgerà dure parole alla sorella, questa volta non ha nessuna intenzione di perdonarla.

Tags
Sara Fonte3 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©