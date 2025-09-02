Forbidden fruit, spoiler 2 settembre 2025: Kemal promette di stare lontano da Yildiz ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 2 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Kemal si recherà a casa di Zeynep per convincerla ad avere un chiarimento con la sorella.

All’amica Kemal confesserà di essere ancora innamorato di Yildiz, lui pensa che non abbia sposato Halit per amore ma solo perché è ricco. Durante la chiacchierata con Zeynep l’autista prometterà di restare alla larga dalla sorella, nel frattempo continuerà a fare il doppio gioco con Ender.

Spoiler Forbidden fruit 2 settembre 2025: Kemal propone a Yildiz di fuggire

Durante il confronto con la sorella Yildiz dirà di essersi lasciata travolgere dalla passione con Kemal dopo che lui l’ha messa in guardia dalla trappola del marito. Le dirà anche di non voler divorziare da Halit fin quando non avrà garantito un futuro ad entrambe.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zeynep sarà sconvolta dopo aver visto Alihan insieme a Hira, scoprirà anche che l’amica si è davvero innamorata del suo ex fidanzato. Intanto Kemal non riuscirà a mantenere la promessa fatta all’amica, infatti chiederà a Yildiz di fuggire con lui. Nel frattempo Emir confesserà a Caner che lui e Lila si scrivono, Ender invece cercherà un modo per incontrare Erdem.