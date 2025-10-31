Forbidden fruit, spoiler 31 ottobre 2025: momento di sconforto per Yildiz, scopre che Zehra e Kemal…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 31 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver ricevuto una sua chiamata Irem incontrerà Ender.

La ragazza verrà messa al corrente del fatto che Yildiz le ha mentito per farla andare a casa di Kemal fregandosene del fatto che questo l’ha messa in una delicata posizione. Irem infatti ha mentito al suo fidanzato e Hakan ha deciso di mettere fine alla loro relazione perché non si fida più di lei.

Spoiler Forbidden fruit 31 ottobre 2025: Yildiz disperata vede crollare le sue speranze

Yildiz dovrà fare i conti con una notizia del tutto inaspettata, era convinta che il piano escogitato con Ender stesse funzionando ma resterà molto delusa. Zehra e Kemal infatti si recheranno da lei e le diranno di essersi sposati.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che le speranze di Yildiz svaniranno. In preda alla disperazione chiederà a Zeynep di essere presente durante i festeggiamenti per le nozze di Kemal e Zehra.