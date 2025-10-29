Forbidden fruit, spoiler 29 ottobre 2025: Kemal tradisce Zehra? Un gesto turba Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zehra diventerà molto sospettosa dopo aver visto Irem mettere qualcosa nella giacca di Kemal.

Le insinuazioni di Ender hanno fatto venire dei dubbi alla figlia di Halit e la sua gelosia aumenterà nel momento in cui controllerà la giacca del suo fidanzato e non troverà nulla. Kemal le sta forse nascondendo qualcosa?

Spoiler Forbidden fruit 29 ottobre 2025: il gesto di Dundar fa ingelosire Alihan

Zehra inizierà a pensare che Kemal forse la stia tradendo davvero ed Ender non farà che peggiorare la situazione facendole credere che potrebbe avere una relazione con Irem. Intanto Dundar prenderà il microfono e dedicherà una canzone a Zeynep lasciando tutti senza parole.

Alihan si lascerà accecare dalla gelosia a causa del gesto di Dundar, da quando la sua amata gli ha detto che si sono fidanzati sta soffrendo moltissimo. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’ex fidanzato di Zeynep non riuscirà a mascherare il suo turbamento.