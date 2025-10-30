Forbidden fruit, spoiler 30 ottobre 2025: Zehra si sfoga con Ender, lei alimenta i suoi sospetti
Ender consiglia a Zehra di pedinare Kemal per scoprire la verità. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan ha preferito andare via dalla festa perché non riusciva a sopportare di vedere la sua ex fidanzata insieme a Dundar.
Il nuovo ‘fidanzato’ di Zeynep le ha dedicato una canzone durante l’evento e Alihan non è riuscito a nascondere la sua sofferenza. Parlando dell’ex fidanzata Taşdemir confesserà che i suoi sentimenti per lei non si sono mai spenti.
Spoiler Forbidden fruit 30 ottobre 2025: Ender consiglia a Zehra di pedinare Kemal
In preda alla gelosia Zehra sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno e deciderà di confidarsi ancora una volta con Ender credendola sua amica. L’ex moglie di Halit non farà che alimentare i suoi sospetti dicendole che Irem sta provando ad avvicinarsi a Kemal anche se è fidanzata con Hakan.
Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che durante la chiacchierata con la Argun Ender la spingerà a pedinare il suo futuro marito per scoprire se ha davvero una relazione clandestina. Il consiglio dell’amica renderà Zehra ancora più insicura.