Forbidden fruit, spoiler 30 ottobre 2025: Zehra si sfoga con Ender, lei alimenta i suoi sospetti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 30 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan ha preferito andare via dalla festa perché non riusciva a sopportare di vedere la sua ex fidanzata insieme a Dundar.

Il nuovo ‘fidanzato’ di Zeynep le ha dedicato una canzone durante l’evento e Alihan non è riuscito a nascondere la sua sofferenza. Parlando dell’ex fidanzata Taşdemir confesserà che i suoi sentimenti per lei non si sono mai spenti.

Spoiler Forbidden fruit 30 ottobre 2025: Ender consiglia a Zehra di pedinare Kemal

In preda alla gelosia Zehra sentirà il bisogno di sfogarsi con qualcuno e deciderà di confidarsi ancora una volta con Ender credendola sua amica. L’ex moglie di Halit non farà che alimentare i suoi sospetti dicendole che Irem sta provando ad avvicinarsi a Kemal anche se è fidanzata con Hakan.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che durante la chiacchierata con la Argun Ender la spingerà a pedinare il suo futuro marito per scoprire se ha davvero una relazione clandestina. Il consiglio dell’amica renderà Zehra ancora più insicura.