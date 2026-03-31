Forbidden fruit, spoiler 31 marzo 2026: Yildiz torna con Halit? Scatta il bacio tra Leyla e Kaya

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Va in onda oggi, martedì 31 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che da quando Yildiz è tornata a vivere a villa Argun il marito sta prendendo tempo in merito al divorzio perché vorrebbe che ci riprovassero.

Il marito porterà Yildiz nella casa che ha acquistato per Halit Can per mostrargliela, subito dopo le chiederà di dare un’altra possibilità al loro matrimonio.

Spoiler Forbidden fruit 31 marzo 2026: Ender chiede a Leyla di stare lontana da Kaya

Yildiz sarà molto confusa, sembra certa di voler divorziare dal marito ma non escluderà una riconciliazione. Per capire qual è la scelta più giusta farà insieme a Leyla una lista dei difetti e dei pregi di Halit.

Intanto Caner, Leyla ed Emir trascorreranno una serata a casa di Kaya, dove ceneranno insieme. Un piccolo incidente in casa farà avvicinare il fratello di Sahika e la ragazza, il giorno seguente scatterà un bacio tra loro. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender metterà in guardia Leyla, si è accorta del feeling che c’è con il suo capo e gli dirà di stare lontana da lui perché è il padre di suo figlio. Nel frattempo Yigit supplicherà ancora Lila di dargli un’altra possibilità.