Forbidden fruit, spoiler 30 marzo 2026: Yildiz fa una proposta ad Aysel, Nadir chiede a Ender…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che la visita di Yigit non ha fatto cambiare idea a Lila.

Per cercare di risolvere le cose tra Yigit e Lila ha fatto in modo di farli incontrare da soli, ma nemmeno questo ha funzionato. Il ragazzo le ha confessato di essere stato manipolato da Sahika, la figlia di Halit però è andata via ribadendo che vuole mettere fine al loro matrimonio.

Spoiler Forbidden fruit 30 marzo 2026: Yildiz non assume la tata, Ender riceve una proposta da Nadir

Yildiz farà un colloquio ad una tata ma deciderà di non assumerla perché la donna chiederà un compenso esagerato. Lei si fida ciecamente di Aysel, infatti le proporrà di prendersi lei cura del figlio offrendole la metà dello stipendio che aveva chiesto l’altra tata.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit proporrà a Yildiz di andare a cena da soli in un bel ristorante per distrarsi un po’ dopo quello che è successo. Lì incontreranno Ender, quest’ultima fuori dal locare incontrerà di nuovo Nadir che le farà una proposta. Chiederà all’ex moglie di Argun di gestire i suoi affari ora che è diventato il socio di Halit.