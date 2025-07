Forbidden fruit, spoiler 29 luglio 2025: Zehra scappa di casa, Alihan svela il suo trauma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, martedì 29 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la famiglia Argun festeggerà il compleanno di Lila, la tensione però non mancherà.

Le ex mogli di Halit per l’ennesima volta criticheranno Yildiz, nella villa ci sarà anche Zeynep che sarà a disagio a causa della presenza di Alihan, tra i due scoppierà anche una discussione. Il giorno successivo alla festa gli ufficiali giudiziari faranno visita ad Halit, l’uomo scoprirà così che Zehra per aprire la sua clinica ha maturato un grosso debito.

Spoiler Forbidden fruit 29 luglio 2025: nuovo malore per Alihan, cosa lo ha traumatizzato

Halit si arrabbierà moltissimo con la figlia, lei scoppierà a piangere e andrà via dalla villa. Zehra si precipiterà da Sinan che la consolerà, poi la convincerà ad allontanarsi dal padre e ad intestare a lui la clinica estetica. Intanto la sua scomparsa farà preoccupare Halit, infatti chiederà a Sitki di cercarla.

Alihan durante una riunione in azienda noterà un certo feeling tra Zeynep e Cem, pensando che tra loro ci sia una relazione avrà un altro attacco di panico. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che l’uomo il giorno dopo andrà dal suo analista e parlerà del trauma subito quando era un bambino per aver scoperto che la madre tradiva il padre.