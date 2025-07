Forbidden fruit, spoiler 30 luglio 2025: Zehra rivela di essersi sposata, Alihan geloso di Cem

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, mercoledì 30 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che saranno tutti preoccupati per Zehra dal momento che non è tornata a casa. Yildiz litigherà di nuovo con Ender e in preda alla gelosia chiederà al marito di cacciarla via.

Yildiz avrà una discussione anche con Halit, lui deciderà quindi di andare a dormire in un’altra camera. Zehra il giorno dopo tornerà a casa insieme a Sinan e i due comunicheranno di essersi sposati, il padre su tutte le furie li manderà via. Ender proporrà al chirurgo un accordo in cambio del quale convincerà l’ex marito a far tornare lui e la moglie alla tenuta. Cosa dovrà fare lui? Convincere Halit che non sono mai stati amanti ma che è stato solo un complotto organizzato da Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 30 luglio 2025: Cem fa ingelosire Alihan, lui lo manda via

Nella villa la tensione sarà tanta, Yildiz proverà a restare un po’ da sola con Halit ed Erim ma ancora una volta Ender le metterà i bastoni tra le ruote. La donna farà finta di volersene andare, l’ex marito però le darà il permesso di restare a vivere lì.

Rebbiye riuscirà a far entrare Yildiz in una cerchia composta da donne molto ricche, Sengul inizierà ad essere gelosa e accuserà l’amica di essere cambiata a causa del denaro. Sul lavoro aumenterà l’intesa tra Cem e Zeynep, quando lui confesserà ad Alihan di essere attratto dalla sua assistente scatenerà la sua gelosia. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che deciderà di liberarsi di lui, in che modo? Lo farà tornare nella sede di Atlanta.