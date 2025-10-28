Forbidden fruit, spoiler 28 ottobre 2025: Zeynep vuole far ingelosire Alihan, lui si confida con Hakan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 28 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che per vendicarsi della sofferenza che Alihan le ha causato Zeynep porterà avanti la messa in scena relativa al suo fidanzamento con Dundar.

Alla sorella ha raccontato la verità sul finto fidanzamento, Yildiz sarà quindi sua complice e li inviterà alla festa per far ingelosire Alihan.

Spoiler Forbidden fruit 28 ottobre 2025: Alihan soffre e si sfoga con Hakan

Alihan apparirà molto turbato a causa della rivelazione dell’ex fidanzata e si sfogherà con Hakan. Al suo miglior amico ammetterà di soffrire molto nel vedere Zeynep insieme a Dundar, non riesce infatti ad accettare che i due abbiano una relazione.

A turbarlo però non è solo il rapporto della sua amata con Dundar ma anche il legame misterioso che la madre aveva con Halit. Le anticipazioni di Forbidden fruit infatti fanno sapere che parlando con Hakan si chiederà cosa sia successo davvero tra loro.