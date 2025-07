Forbidden fruit, spoiler 24 luglio 2025: Alihan spiazza Zeynep, Ender vuole mettere Yildiz in imbarazzo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, giovedì 24 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che la totale assenza di Alihan farà preoccupare Zeynep, infatti si recherà a casa sua per capire se sta bene.

Durante il confronto con il fidanzato Zeynep apparirà sconvolta, lui le dirà chiaramente che tra loro non può funzionare e metterà fine alla loro relazione spiazzandola. Nel frattempo Zhera vorrebbe informare il padre del suo progetto, Sinan però non sarà impaziente di farlo. Intanto Ender penserà ad una nuova strategia per liberarsi di Yildiz.

Spoiler Forbidden fruit 24 luglio 2025: Ender e Caner trovano un modo per umiliare Yildiz

Dopo quello che è successo Zeynep comunicherà il suo licenziamento a Mine, però sarà necessaria l’approvazione di Alihan. Lui le permetterà di lasciare il lavoro ma prima di farlo dovrà trovare chi prenderà il suo posto in azienda. Per mettere in imbarazzo Yildiz Caner e la sorella le invieranno un invito falso per una finta cerimonia di incoronazione del re, lei sarà molto felice e inviterà anche Argun.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra mostrerà la sua clinica estetica ad Halit che sarà sorpreso quando scoprirà che ha realizzato il suo progetto senza il suo aiuto. Erim si comporterà in modo strano, sia lo zio che il padre si accorgeranno del fatto che si strappa i capelli. Intanto, per rendere felice il figlio, Halit permetterà all’ex moglie di vivere in una nuova casa a Ulus dove potrà vedere Erim quando vuole.