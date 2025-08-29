Forbidden fruit, spoiler 29 agosto 2025: tensione tra Yildiz e Halit, Zeyene chiede aiuto a Caner

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 29 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Kemal riuscirà ad aiutare Yildiz a trovare un lavoro come hostess di sala, la novità però non verrà presa bene dal marito e il loro rapporto si complicherà ancora di più.

Ender metterà in atto nuove strategie per riconquistare l’ex marito. La donna continuerà a confabulare con Kemal per mettere Yildiz in cattiva luce e proverà a far ingelosire Halit contattando un suo vecchio corteggiatore.

Spoiler Forbidden fruit 29 agosto 2025: Zeynep chiede aiuto a Caner

Emir approfitterà di un imprevisto per stare con Lila, le sue intenzioni però faranno preoccupare Zeynep perché teme che se Alihan lo scoprirà l’amico possa perdere il suo lavoro. Per aiutarlo dovrà chiedere l’aiuto di Caner che cercherà di avvicinarsi a lei.

Zeynep riceverà la visita di Hira e per svagarsi un po’ decideranno di organizzare un’uscita, anche Caner ed Emir riusciranno a partecipare alla serata. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che ai quattro potrebbe aggregarsi anche il ragazzo che ha catturato l’interesse di Hira.