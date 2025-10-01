Forbidden fruit, spoiler 1 ottobre 2025: Emir e Lila in ansia, Yildiz teme che Kemal sia arrabbiato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 1 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz e Kemal hanno rischiato di essere scoperti da Halit ma sono riusciti ad evitare il peggio. Lei aveva deciso di allontanarsi per un po’ ma quando il marito l’ha raggiunta ha accettato di tornare a casa con lui.

Yildiz deciderà di andare a trovare Zeynep nel suo nuovo ufficio. Le due vedranno Lila che dice di essersi recata lì per incontrare lo zio, ma non è così. In realtà la nipote di Alihan è andata in azienda per parlare con Emir.

Spoiler Forbidden fruit 1 ottobre 2025: Caner aiuta Emir e Lila, Yildiz chiama Kemal

Al fidanzato Lila dirà che sua madre vuole invitarli a cena ma entrambi appariranno non poco preoccupati. Il motivo? Perché per evitare che Zerrin disapprovasse la loro relazione le hanno raccontato molte bugie. I due chiederanno aiuto a Caner, lui accetterà di aiutarli ma non lo farà da solo.

Nel frattempo Yildiz si metterà in contatto con Kemal. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che dopo quello che è successo tra loro durante il loro ultimo incontro la moglie di Halit ha paura che possa essere arrabbiato con lei. Come reagirà lui? Ciò che le dirà la stupirà molto perché non sarà quello che si aspettava.