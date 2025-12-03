Forbidden fruit, spoiler 3 dicembre 2025: Kemal fa una richiesta ad Halit, Ender e Alihan divorziano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 3 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Kemal sarà molto preoccupato a causa della sua perdita finanziaria.

Un investimento sbagliato ha fatto perdere molto soldi al marito di Zehra, con lei però cercherà di minimizzare il problema per non farla preoccupare. Kemal andrà a parlare con Halit e gli chiederà di restituirgli il capitale che ha investito nella sua società.

Spoiler Forbidden fruit 3 dicembre 2025: Ender propone un accordo a Zerrin

Dopo aver ascoltato la richiesta di Kemal, Argun gli dirà che ne parlerà al più presto con il consiglio d’amministrazione. Intanto Ender e Zerrin si incontreranno, la prima le dirà di essere disposta a divorziare da suo fratello, ma solo se riceverà qualcosa in cambio.

Cosa vuole Ender da Zerrin? Le chiederà di cedere a lei le sue azioni, quelle gestite ad oggi da Halit. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la moglie di Alihan si recherà da lui e firmeranno le carte del divorzio. Yildiz nel frattempo farà credere a Caner che c’è qualcosa tra sua sorella e Kemal.