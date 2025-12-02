Forbidden fruit, spoiler 2 dicembre 2025: Caner turba la madre di Dundar, Kemal angosciato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 2 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Dundar si recherà a casa di Halit e Yildiz con la sua famiglia.

A villa Argun il fidanzato di Zeynep renderà ufficiale la proposta di matrimonio davanti a tutta la famiglia, lei inviterà anche Caner ed Emir anche se Yildiz non era d’accordo.

Spoiler Forbidden fruit 2 dicembre 2025: Caner svela i segreti della famiglia Argun

Durante la serata Caner svelerà i segreti della famiglia Argun, la madre di Dundar non proverà simpatia per Zeynep e ciò che dirà il fratello di Ender la sconvolgerà.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kemal sarà di pessimo umore, ha perso molti soldi a causa di un investimento sbagliato. Con Zehra fingerà che il problema non sia così grave ma in realtà lo è, infatti sarà molto angosciato.