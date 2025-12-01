Forbidden fruit, spoiler 1 dicembre 2025: Yildiz prova a incastrare Kemal, Zeynep rassicura Dundar

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 1 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che continuerà ad esserci molta tensione tra Yildiz e Kemal.

Lei proverà ad incastrare il suo ex marito mostrando ad Halit alcuni scatti che lo ritraggono insieme ad Ender. Riuscirà poi a sfuggire all’attacco di Zerrin. Lei e Lila infatti metteranno in guardia Argun in merito ad un possibile tradimento di Yildiz con Kemal ma sarà del tutto inutile.

Spoiler Forbidden fruit 1 dicembre 2025: Dundar geloso di Hakan, Zeynep lo rassicura

Il rapporto tra Zeynep e Hakan farà ingelosire sempre di più Dundar, la cosa gli darà talmente fastidio che deciderà addirittura di parlarne con Alihan.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che quando Zeynep scoprire cosa ha fatto il suo futuro marito lo rassicurerà subito dicendogli che lei e Hakan sono solo buoni amici e nulla di più.