SerieTVSpettacolo Italia

Forbidden fruit, spoiler 1 dicembre 2025: Yildiz prova a incastrare Kemal, Zeynep rassicura Dundar

Yildiz vuole incastrare Kemal, Dundar è geloso di Hakan ma Zeynep lo rassicura. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte1 Dicembre 2025
Spoiler Forbidden fruit 1 dicembre 2025
Kemal di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 1 dicembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che continuerà ad esserci molta tensione tra Yildiz e Kemal.

Lei proverà ad incastrare il suo ex marito mostrando ad Halit alcuni scatti che lo ritraggono insieme ad Ender. Riuscirà poi a sfuggire all’attacco di Zerrin. Lei e Lila infatti metteranno in guardia Argun in merito ad un possibile tradimento di Yildiz con Kemal ma sarà del tutto inutile.

Spoiler Forbidden fruit 1 dicembre 2025: Dundar geloso di Hakan, Zeynep lo rassicura

Il rapporto tra Zeynep e Hakan farà ingelosire sempre di più Dundar, la cosa gli darà talmente fastidio che deciderà addirittura di parlarne con Alihan.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che quando Zeynep scoprire cosa ha fatto il suo futuro marito lo rassicurerà subito dicendogli che lei e Hakan sono solo buoni amici e nulla di più.

Tags
Sara Fonte1 Dicembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©