Forbidden fruit, spoiler 27 ottobre 2025: Ender invita Zehra alla festa, Halit turbato

Va in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender inviterà Zehra a partecipare alla festa organizzata dalla famiglia Aydin.

La donna continuerà a fingere di essere sua amica ma ha in mente un piano ben preciso, cioè mandare a monte le sue nozze con Kemal. Alla festa infatti proverà a far credere a Zehra che lui ha una storia d’amore segreta con Irem.

Spoiler Forbidden fruit 27 ottobre 2025: una notizia sconvolge Halit

Halit scoprirà che un suo vecchio amico è morto, si tratta di Tuncer Karaduman, una notizia che lo porterà a riflettere sul suo passato e su molte sue azioni. Nel frattempo ci sarà sempre più tensione a villa Argun a causa dell’ultimo gesto di Ender, cioè aver chiesto l’affidamento di Erim.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Caner rivelerà alla sorella che Zeynep ha iniziato una relazione con Dundar. Il ragazzo però non sa che la loro è solo una messa in scena, infatti non sono davvero fidanzati.