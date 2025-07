Forbidden fruit, spoiler 23 luglio 2025: Alihan annulla l’appuntamento con Zeynep, Ender provoca Yildiz

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vanno in onda oggi, mercoledì 23 luglio 2025, due nuovi episodi settimanali di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yildiz si arrabbierà con la madre dopo aver scoperto che ha ricominciato a ‘lavorare’ come sensitiva. Ad Asuman dirà che lei e Zeynep si sono sempre vergognate di lei, la donna prometterà quindi di lasciare la sua attività e il giorno dopo tornerà a casa sua.

Sinan e Zehra continueranno ad occuparsi del loro progetto e appariranno sempre più intimi. Nel frattempo Erim, dopo esserci rimasto male vedendo in che condizioni vive la madre, convincerà il padre a farla vivere in un posto migliore. Intanto Alihan avrà un attacco di panico durante una chiacchierata con Hakan, causato da un traumatico evento vissuto quando era piccolo.

Spoiler Forbidden fruit 23 luglio 2025: Ender provoca Yildiz davanti ad Halit

Alihan si convincerà del fatto che non è adatto ad avere una relazione stabile perché l’amore porta sempre dolore, deciderà quindi di annullare il suo appuntamento con la fidanzata. Ancora turbato resterà da solo a fissare le fedi e l’anello di fidanzamento che aveva comprato per Zeynep.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Ender e Caner raggiungeranno Halit nel ristorante in cui sta cenando con la moglie e altri ospiti. La donna non perderà occasione per stuzzicare Yildiz con lo scopo di ottenere da parte sua una reazione che possa metterla in cattiva luce con il marito, il suo obiettivo è quello di rovinare il loro rapporto.