Forbidden fruit, spoiler 28 agosto 2025: Defne svela la verità su Yildiz ad Halit, lui la tradisce con…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 28 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender organizzerà un incontro tra Osman e Zehra, l’uomo è noto per essere un seduttore.

Halit non reagirà bene quando verrà a sapere dell’incontro, visibilmente arrabbiato costringerà la sua ex moglie ad interrompere ogni legame con Osman. Ender riuscirà intanto ad ottenere un accordo grazie al quale le aziende del suo ex marito trarranno beneficio con lo scopo di far colpo su di lui per riconquistarlo.

Spoiler Forbidden fruit 28 agosto 2025: Halit trascorre la notte con Ender

Alihan tenterà ancora di far cambiare idea a Zeynep, lei però non sembra essere affatto intenzionata a concedergli un’altra possibilità. Anche Defne vorrebbe sedurre Halit, per farlo allontanare da Yildiz gli rivelerà che la donna utilizzava la carta di credito per rubargli il denaro.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che dopo ciò che ha scoperto scoppierà un’accesa discussione tra Yildiz e suo marito. Lui su tutte le furie si recherà in albergo, lì verrà raggiunto da Ender e i due trascorreranno insieme la notte. Disperata e preoccupata la moglie di Halit dirà a Zeynep di voler dimostrare al marito che è indipendente. In che modo? Vuole trovare un lavoro e sarà Kemal ad aiutarla.