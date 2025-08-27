Forbidden fruit, spoiler 27 agosto 2025: Halit si infuria con Ender, Alihan non si arrende

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 27 agosto 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender organizzerà una cena di lavoro con Osman e Zehra con l’obiettivo di ottenere un vantaggioso progetto.

L’uomo ha la reputazione di dongiovanni e quando Halit verrà a conoscenza della loro cena si infurierà con l’ex moglie, infatti la obbligherà ad interrompere ogni rapporto con lui. Ender, però, riuscirà ad ottenere un accordo per promuovere le aziende del suo ex marito con la promessa di non avere più contatti con Osman.

Spoiler Forbidden fruit 27 agosto 2025: Alihan deluso, Defne ha un piano

Alihan proverà ancora a riconquistare Zeynep, lei però continuerà ad essere fredda e distaccata nei suoi confronti. Lei è convinta che il suo interesse deriva dal fatto che non può averla e ci terrà a ribadire che la loro storia d’amore è davvero finita.

In preda alla delusione e alla sofferenza Alihan si renderà conto che la sua amata non si fiderà più di lui e non riuscirà a perdonarlo, sembra quindi che tra loro sia davvero finita. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Defne penserà ad un piano per riconquistare Halit.