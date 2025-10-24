Forbidden fruit, spoiler 24 ottobre 2025: inaspettata alleanza tra Ender e Yildiz, le due hanno un piano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 24 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo l’inaspettata rivelazione della sua amata Alihan sarà sconvolto.

Zeynepe per fare un dispetto all’ex fidanzato gli ha detto di aver iniziato una relazione con Dundar. Quest’ultimo le ha detto che le reggerà il gioco per farle ottenere la sua vendetta, lei inizierà quindi a mettere in giro la notizia del loro fidanzamento.

Spoiler Forbidden fruit 24 ottobre 2025: Ender e Yildiz si alleano, cosa hanno in mente

Nonostante si siano sempre fatte la guerra Ender e Yildiz decideranno di allearsi con lo scopo di mandare a monte il matrimonio di Kemal e Zehra. Metteranno infatti in atto un nuovo piano per impedire alla coppia di sposarsi.

Inizialmente Yildizi sarà titubante, deciderà però di accettare l’idea di Ender che coinvolge anche Irem. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che per mettere in atto il loro piano la moglie di Halit gli chiederà il permesso per partecipare ad una festa.