Forbidden fruit, spoiler 28 novembre 2025: Yildiz affronterà Kemal, Alihan mette in guardia Dundar

Va in onda oggi, venerdì 28 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alper comunicherà la decisione di Yildiz a Caner, quale? Non vuole più andare in palestra.

Poco dopo Yildiz affronterà Kemal, ha capito che è stato lui a mandarle i fiori fingendo che fossero da parte del personal trainer. All’ex marito dirà per l’ennesima volta di non essere geloso.

Spoiler Forbidden fruit 27 novembre 2025: Alihan fa visita a Dundar, Halit vuole conoscere Emir

Caner racconterà cosa è successo ad Ender, lei intuirà subito che dietro c’è l’intervento di Kemal. Nel frattempo Alihan farà visita a Dundar, all’uomo dirà che anche se Zeynep ha deciso di sposarlo non è davvero innamorata di lui.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Lila dirà ad Emir che i suoi genitori le hanno chiesto di invitarlo a cena, Halit vuole conoscerlo.