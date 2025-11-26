Forbidden fruit, spoiler 26 novembre 2025: Yildiz fa ingelosire Kemal, lui parla con Halit ma…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 26 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Kemal e Zahar non solo vivono a villa Argun ma si iscriveranno nella stessa palestra che frequenta Yildiz.

La moglie di Halit sarà quindi costretta a vederli insieme anche in palestra, lei non voleva assolutamente che si trasferissero a casa loro perché è ancora innamorata del suo ex marito. Kemal, vedendo il suo rapporto con il personal trainer Alper, sarà molto geloso.

Spoiler Forbidden fruit 26 novembre 2025: Yildiz convince Halit a far vivere Lila da Zerrin

Kemal per allontanare Yildiz da Alper deciderà di parlare male del ragazzo con Halit, al quale dirà che è noto per essere un seduttore. La notizia non farà affatto piacere ad Argun, la moglie però riuscirà a calmarlo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz convincerà Halit a far vivere per un po’ Lila a casa di Zerrin. Il motivo? Perché ha paura che possa raccontare al padre di averla vista in camera da letto con Kemal.