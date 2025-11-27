Forbidden fruit, spoiler 27 novembre 2025: Zeynep e Dundar si sposano, la novità sconvolge Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan farà una scioccante e inaspettata scoperta durante la cena di famiglia a casa di Halit.

Lui era convinto che sarebbe tornato insieme a Zeynep dopo essere riuscito ad ottenere il divorzio da Ender, infatti resterà senza parole quando Yildiz annuncerà che la sorella sposerà Dundar.

Spoiler Forbidden fruit 27 novembre 2025: Dundar geloso di Hakan

Zeynep si è stancata di credere alle promesse dell’ex fidanzato, gli ha dato molte possibilità ma l’ha sempre delusa ed è per questo che ha deciso di chiudere definitivamente con lui.

Per allontanare Alihan nella sua vita la sorella di Yildiz ha deciso di convolare a nozze con Dundar anche se non è innamorata di lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il rapporto tra Zeynep e Hakan farà ingelosire sempre di più Dundar.