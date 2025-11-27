Forbidden fruit, spoiler 27 novembre 2025: Zeynep e Dundar si sposano, la novità sconvolge Alihan
Il fidanzamento di Zeynep turba Alihan, Dundar geloso di Hakan. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, giovedì 27 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Alihan farà una scioccante e inaspettata scoperta durante la cena di famiglia a casa di Halit.
Lui era convinto che sarebbe tornato insieme a Zeynep dopo essere riuscito ad ottenere il divorzio da Ender, infatti resterà senza parole quando Yildiz annuncerà che la sorella sposerà Dundar.
Spoiler Forbidden fruit 27 novembre 2025: Dundar geloso di Hakan
Zeynep si è stancata di credere alle promesse dell’ex fidanzato, gli ha dato molte possibilità ma l’ha sempre delusa ed è per questo che ha deciso di chiudere definitivamente con lui.
Per allontanare Alihan nella sua vita la sorella di Yildiz ha deciso di convolare a nozze con Dundar anche se non è innamorata di lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il rapporto tra Zeynep e Hakan farà ingelosire sempre di più Dundar.