Forbidden fruit, spoiler 26 febbraio 2026: Leyla inventa una scusa a Kaya, lui la invita a cena

Va in onda oggi, giovedì 26 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Leyla dopo aver mentito sulla sua vera identità non potrà accogliere l’aiuto del suo capo.

La ragazza è andata nel panico quando lui le ha detto di aver preso un appuntamento all’università per consentirle di riprendere gli studi, infatti non si è presentata. Di fronte a Kaya continuerà a mentire dicendogli di non essere potuta entrare perché non aveva il tesserino.

Spoiler Forbidden fruit 26 febbraio 2026: Sahika minaccia Fabri, lui non aiuta Ender

Non avendo un’accompagnatrice Kaya proporrà a Leyla di andare insieme a lui ad una cena di lavoro, in un primo momento lei dirà di no ma poi deciderà di accettare il suo invito. Intanto Sabri verrà accolto a Villa Argun, dove saranno tutti curiosi di ascoltare la sua versione dei fatti.

L’uomo smentirà le rivelazioni di Ender dicendo di non averla soccorsa e di non essersi preso cura di lei dopo l’incidente. Sabri avrebbe dovuto confermare il racconto dell’ex moglie di Halit ma l’ha tradita. Perché lo ha fatto? Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che Sahika ha minacciato di fare del male a sua madre, per questo motivo lui si è tirato indietro.