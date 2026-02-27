Forbidden fruit, spoiler 27 febbraio 2026: Halit ha dei sospetti su Kaya, incontro inaspettato per Leyla

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 27 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Ender dovrà trovare un altro modo per dimostrare di aver detto la verità.

A causa delle minacce di Sahika Fabri non ha confermato la versione di Ender facendo credere a tutti che la donna abbia mentito su cosa sia successo dopo l’incidente. Intanto Halit chiederà a Metin novità in merito alla gara d’appalto.

Spoiler Forbidden fruit 27 febbraio 2026: Kaya e Leyla vanno ad una festa, lei scappa via

Le parole dell’avvocato faranno venire dei sospetti ad Argun nei confronti di Kaya. Intanto Yildiz, che porta in grembo suo figlio, dirà ad Halit che dovrà sottoporsi ad un parto cesareo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya porterà Leyla ad una festa ma quando saranno lì lei andrà via senza farsi notare a causa di un inaspettato incontro. La ragazza continua a mentire sulla sua vera identità ma non è ancora chiaro cosa abbia in mente.