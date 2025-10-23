Forbidden fruit, spoiler 23 ottobre 2025: Alihan incontra Zeynep e Dundar, va via turbato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 23 ottobre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo l’incidente di Emir Zeynep ci terrà a scusarsi con Dundar.

Per rimediare al suo atteggiamento Zeynep inviterà Dundar a pranzo fuori, dove dovrà fare i conti con un inaspettato incontro. Nello stesso ristorante infatti ci sarà anche Alihan, l’uomo non appena li vedrà gli proporrà di sedersi insieme a lui al suo tavolo.

Spoiler Forbidden fruit 23 ottobre 2025: Dundar sta al gioco di Zeynep per aiutarla

La risposta della sua amata turberà non poco Alihan, Zeynep infatti rifiuterà il suo invito e gli dirà che lei e Dundar sono una coppia. Le sue parole lo spiazzeranno e andrà via dal ristorante visibilmente sconvolto.

Zeynep sarà mortificata dopo il suo gesto e parlerà con Dundar della sua situazione complicata con l’ex fidanzato. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che l’uomo le dirà di essere disposto a portare la messinscena avanti per farle ottenere la sua vendetta.