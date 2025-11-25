Forbidden fruit, spoiler 25 novembre 2025: Zeynep vuole sposare Dundar per vendicarsi di Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, martedì 25 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.19 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver visto gli scatti intimi di Alihan ed Ender sarà furiosa.

Per l’ennesima volta l’ex fidanzato l’ha ferita profondamente e lei sarà intenzionata a vendicarsi. In che modo? Chiederà a Dundar di sposarla. Nel frattempo Kemal cercherà di riavvicinarsi a Yildiz, per parlare con lei entrerà nella sua stanza dove verranno sorpresi da Lila.

Spoiler Forbidden fruit 25 novembre 2025: Zeynep rivela il suo piano a Yildiz, il consiglio della sorella

La moglie di Halit ha paura che Lila possa raccontare ciò che ha visto a suo padre, teme che possa aver frainteso e che questo la metterà nei guai. Intanto Zeynep racconterà alla sorella di voler sposare Dundar per vendicarsi dell’ex fidanzato.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz consiglierà alla sorella di annunciare la novità ad Alihan davanti a tutti. A Zeynep dirà che organizzerà una cena di famiglia durante la quale potrà rivelare che convolerà a nozze con Dundar.