Forbidden fruit, spoiler 25 febbraio 2026: Kaya accompagna Leyla in facoltà, i suoi piani però cambiano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver sfiorato un dramma Yildiz resterà ancora a villa Argun.

Ender quando è andata a casa di Halit per rivelare cosa le è successo ha rivelato a Yildiz di essere stata lei ad inscenare l’incidente per permetterle di rimanere a vivere lì.

Spoiler Forbidden fruit 25 febbraio 2026: Leyla in difficoltà, una telefonata la salva

Non è ancora emersa tutta la verità su Leyla ma è certo che abbia mentito sulla sua identità, non solo questo non è il suo nome ma non è davvero la sorella di Ender e Caner.

Su consiglio di Sibel la ragazza deciderà di andare all’università per parlare del suo percorso di studi per poi inventare una scusa, Kaya però di offrirà di andare insieme a lei. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che mentre saranno per strada lui riceverà una telefonata improvvisa che cambierà i suoi piani, Leyla quindi potrà recarsi da sola in facoltà.