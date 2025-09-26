Forbidden fruit, spoiler 26 settembre 2025: Dundar si scusa con Zeynep, Alihan nota che l’uomo…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, venerdì 26 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo aver avuto uno scontro con Zeynep alla concessionaria d’auto Dundar proverà a risolvere il problema per paura di fare i conti con fastidiose conseguenze.

Dundar deciderà quindi di presentarsi davanti alla Falcon Airlines con delle auto con l’intenzione di chiedere scusa a Zeynep, anche Alihan assisterà a questa scena.

Spoiler Forbidden fruit 26 settembre 2025: le dichiarazioni di Ender turbano Zeynep

Ad Alihan non sfuggirà un dettaglio, quale? L’uomo che si è recato in azienda per la sua amata è armato. Quando però manifesterà la sua preoccupazione Zeynep ci terrà a dirgli che non sono affari suoi.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che poco dopo Ender rilascerà un’intervista durante la quale parlerà delle sue nozze con Alihan. Lo farà davanti a Zeynep, quest’ultima apparirà alquanto scossa a causa delle parole della moglie del suo ex fidanzato.