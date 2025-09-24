Forbidden fruit, spoiler 24 settembre 2025: Zeynep discute con Dundar, Yildiz chiede ad Halit…
Zeynep si scontra con Dundar, Yildiz fa una richiesta ad Halit. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che fuori dalla scuola Emir riceverà la visita della madre, però non sarà felice di vederla.
Il ragazzo è ancora molto turbato, il comportamento di Ender l’ha deluso e al momento non vuole avere nulla a che fare con lei, infatti la caccerà via. Intanto il suo amico Alp gli presenta i suoi nuovi amici: Celal, Furkan e Umit.
Spoiler Forbidden fruit 24 settembre 2025: Yildiz fa una richiesta ad Halit
Dei benefit offerti da Halit Zeynep ha accettato solo l’auto, però quando si recherà nella concessionaria di Dundar i due discuteranno. L’uomo scoprirà solo dopo chi è lei e avrà paura delle possibili conseguenze.
Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz chiederà ad Halit il permesso per andare a cena insieme alla sorella e alla cugina. Argun non sarà entusiasta, infatti dirà di no, poi però si lascerà convincere dalla moglie.