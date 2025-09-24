Forbidden fruit, spoiler 24 settembre 2025: Zeynep discute con Dundar, Yildiz chiede ad Halit…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, mercoledì 24 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che fuori dalla scuola Emir riceverà la visita della madre, però non sarà felice di vederla.

Il ragazzo è ancora molto turbato, il comportamento di Ender l’ha deluso e al momento non vuole avere nulla a che fare con lei, infatti la caccerà via. Intanto il suo amico Alp gli presenta i suoi nuovi amici: Celal, Furkan e Umit.

Spoiler Forbidden fruit 24 settembre 2025: Yildiz fa una richiesta ad Halit

Dei benefit offerti da Halit Zeynep ha accettato solo l’auto, però quando si recherà nella concessionaria di Dundar i due discuteranno. L’uomo scoprirà solo dopo chi è lei e avrà paura delle possibili conseguenze.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz chiederà ad Halit il permesso per andare a cena insieme alla sorella e alla cugina. Argun non sarà entusiasta, infatti dirà di no, poi però si lascerà convincere dalla moglie.