Forbidden fruit, spoiler 25 settembre 2025: Alihan e Hakan raggiungono le ragazze, Halit si infuria

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, giovedì 25 settembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.10 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Zeynep andrà a cena con Irem ed Yildiz e durante la loro uscita al femminile esagereranno con l’alcol.

Parlando dei loro problemi sentimentali Zeynep e la cugina finiranno per inviare un messaggio ad Alihan e Hakan, loro decideranno quindi di raggiungerle al ristorante per riportarle a casa.

Spoiler Forbidden fruit 25 settembre 2025: Yildiz torna a casa ubriaca e si scontra con Halit

Irem andrà via dal ristorante insieme ad Hakan ed è evidente che sia ancora interessata a lui nonostante abbia messo fine alla loro frequentazione. Yildiz e Zeynep invece andranno via insieme ad Alihan.

Sarà tarda notte quando Yildiz arriverà a casa, Halit vedendola ubriaca andrà su tutte le furie. L’uomo le dirà che non le permetterà più di uscire da sola. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che il giorno dopo Erim inviterà i suoi nuovi amici a casa, i loro modi però saranno pessimi e la sorella di Zeynep deciderà di cacciarli via facendo arrabbiare il figliastro.