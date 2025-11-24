Forbidden fruit, spoiler 24 novembre 2025: Yildiz mostra a Zeynep le foto intime di Ender e Alihan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Va in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.06 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Caner ed Emir mostreranno alcune foto a Zeynep.

Gli scatti ritraggono lei e Hakan in un locale, i suoi amici le diranno che la stampa scandalistica ha pubblicato un articolo che lascia intendere che c’è una relazione tra loro.

Spoiler Forbidden fruit 24 novembre 2025: Hakan e Zeynpe al centro di uno scandalo

In ufficio Zeynep parlerà dell’articolo con Hakan e mentre andranno a prendere un caffè insieme incontreranno Alihan. L’amico proverà subito a giustificarsi con lui precisando che sono solo amici, lui gli dirà che non deve preoccuparsi.

Nel frattempo Yildiz rivelerà alla sorella di essere entrata in possesso del cellulare di Ender e di aver visto le foto che ritraggono lei e Alihan con addosso solo biancheria intima. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno sapere che entrambe dopo aver visto gli scatti si convinceranno del fatto che il matrimonio non è una farsa come pensavano.